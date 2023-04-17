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Посольство США в РФ отклонило приглашение послу посетить заседание комиссии Госдумы

Посольство США отклонило приглашение послу в РФ Трейси посетить заседание комиссии Госдумы по биолабораториям
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Посольство США в России отклонило приглашение послу Линн Трейси посетить заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, назначенное на 18 апреля. Об этом посольство сообщило в понедельник, 17 апреля.

«Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы, адресованное послу Трейси», — сказали ТАСС в диппредставительстве.

Ранее пресс-служба комиссии сообщила, что посла Трейси пригласили на заседание для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине.

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За день до этого посольство России в США сделало заявление, в котором говорится, что Вашингтон должен ответить на вопросы о его незаконной деятельности, которая нарушает Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и касается лабораторий на Украине.

В дипмиссии напомнили, что в опубликованной в конце марта статье The Washington Post утверждалось, что модернизированные на средства США лаборатории занимаются только вопросами здравоохранения и борьбой с пандемиями. Посольство обратилось в газету с опровержением, однако издание отказалось опубликовать материал без правок.

Ранее, 12 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о докладе Госдумы о деятельности американских биолабораторий на Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Москва будет делать всё, что возможно, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности США.

В тот же день Государственная дума утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Тогда же доклад утвердил Совет Федерации.

Документ на 200 страницах 11 апреля представила сопредседатель комиссии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она указала, что именно США несут ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины. По словам парламентария, Киев содействовал созданию более 50 лабораторий, в которых проводились секретные исследования. Главным заказчиком исследований выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок.

Как рассказала 22 марта Яровая, расследование деятельности биолабораторий США на Украине подтвердило, что под их видом там были военные объекты НАТО. По ее словам, в лабораториях осуществлялся сбор опасных патогенных микроорганизмов и генетического материала, который в дальнейшем вывозился в США и использовался для целей Пентагона.

Ранее, 14 апреля 2022 года в Минобороны РФ заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

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