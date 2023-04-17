МИД РФ назвал условия возобновления договора об СНВ

Министерство иностранных дел России назвало условия возобновления к полноформатной реализации договора о стратегических наступательных вооружениях. Это отказ США от враждебного курса по отношению к России. Готовность Штатов решить проблемы с соблюдением технической стороны соглашения. Ядерный арсенал Штатов, Британии и Франции надо учитывать в совокупности, сообщает телеканал «Известия». РФ настаивает на подключении к диалогу всех стран с ядерным оружием. Опрошенные «Известиями» эксперты не верят в возобновление переговоров в ближайшее время.

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