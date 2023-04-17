Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 16 апреля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский переживает сложные времена из-за запрета на ввоз производимого в стране зерна в Польшу и Венгрию, а также сообщений о присвоении им крупной суммы из американской помощи.

«Ужасный день для Зеленского! Хищение $400 млн, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее в этот день министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что в Варшаве 17 апреля состоятся переговоры Украины с Польшей об экспорте сельскохозяйственной продукции. Также 19 и 20 апреля пройдут встречи с властями Румынии и Словакии.

Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов из Украины до 30 июня 2023 года накануне, 15 апреля. Причиной стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 14 апреля выразил мнение, что украинские боевики хотят ликвидировать Зеленского из-за коррупции и хищениях в армии. По его словам, солдаты воспринимают происходящее как предательство.

12 апреля американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе как минимум $400 млн из средств, которые были переданы Киеву для закупок дизеля.

В этот же день сенатор Совета Федерации Сергей Цеков сказал в беседе с «Известиями», что руководство Украины в принципе не может не воровать. По его словам, Зеленский и его окружение начинают чувствовать себя неуютно, потому что понимают, что проиграют и с них будут спрашивать.