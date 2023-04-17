Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране вынесли приговор военным по делу о сбитом украинском Boeing
Мир
В США допустили изменение стратегии Киева после утечки из Пентагона
Мир
В Венгрии пожаловались на ущерб фермерам из-за импорта пшеницы с Украины
Мир
В США назвали санкции против РФ самым грандиозным просчетом Запада
Наука и техника
«Лаборатория Касперского» создала мобильный детектор для поиска БПЛА
Мир
Британцы призвали строже проверять украинских беженцев
Мир
Медведчук призвал создать трибунал по преступлениям властей Украины
Мир
Байдена назвали неудачником из-за закупок снарядов у Южной Кореи
Мир
Бербок призвала провести встречу глав МИД Китая и США по Тайваню
Мир
МИД РФ призвал не спекулировать на теме переговоров с США по СНВ-3
Общество
СК проверит заявление Митволя о краже у него свыше $150 тыс. из банка ОАЭ
Происшествия
В Белгороде произошло два пожара на гражданских объектах
Мир
Посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по СП

Французский политик Филиппо предрек Зеленскому сложные времена

Французский политик Филиппо: разоблачение хищений Зеленского предвещает ему тяжелое время
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 16 апреля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский переживает сложные времена из-за запрета на ввоз производимого в стране зерна в Польшу и Венгрию, а также сообщений о присвоении им крупной суммы из американской помощи.

«Ужасный день для Зеленского! Хищение $400 млн, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Невосполнимые траты: Зеленского заподозрили в махинациях с гумпомощью
Конгрессмены требуют расследовать, куда ушли выделенные Киеву деньги

Ранее в этот день министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что в Варшаве 17 апреля состоятся переговоры Украины с Польшей об экспорте сельскохозяйственной продукции. Также 19 и 20 апреля пройдут встречи с властями Румынии и Словакии.

Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов из Украины до 30 июня 2023 года накануне, 15 апреля. Причиной стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 14 апреля выразил мнение, что украинские боевики хотят ликвидировать Зеленского из-за коррупции и хищениях в армии. По его словам, солдаты воспринимают происходящее как предательство.

12 апреля американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе как минимум $400 млн из средств, которые были переданы Киеву для закупок дизеля.

В этот же день сенатор Совета Федерации Сергей Цеков сказал в беседе с «Известиями», что руководство Украины в принципе не может не воровать. По его словам, Зеленский и его окружение начинают чувствовать себя неуютно, потому что понимают, что проиграют и с них будут спрашивать.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023