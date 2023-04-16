Украина проведет переговоры с Польшей об экспорте зерна 17 апреля

В Варшаве 17 апреля состоятся переговоры Украины с Польшей об экспорте сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

«В ближайшие месяцы будут сложные переговоры, вызванные активным экспортом нашей продукции в страны ЕС. Если говорим о Польше, то переговоры начинаются завтра. Завтра встречаемся в Варшаве и всех будем информировать. Первым шагом, по нашему мнению, должно быть открытие транзита», — сообщил он.

Как отметил министр, Украина также проведет встречи с властями Румынии и Словакии, которые состоятся 19 и 20 апреля.

Накануне власти Польши запретили ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши запретить ввоз в страну украинской продукции.

Также Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Там напомнили о недопустимости односторонних действий отдельных стран, состоящих в Европейском союзе (ЕС).

16 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что введенный запрет на ввоз в Польшу украинского зерна распространяется и на его транзит в третьи страны. Он пояснил, что вопрос транзита сельхозпродукции через Польшу в другие страны будет обсуждаться с Украиной на переговорах, которые назначены на понедельник, 17 апреля.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский сказал, что украинские власти рассчитывают разрешить проблемы с транзитом зерна на грядущих переговорах с Польшей. Он отметил, что проблемы по транзиту и экспорту сельхозпродукции в Польшу начались еще в январе.

Между тем британская газета Express 16 апреля написала, что Польша и Венгрия запретили ввоз украинского зерна, оставив Украину в «самой сложной ситуации».

Против ввоза украинского зерна в Польшу выступали польские фермеры, которые 12 апреля заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну ввозили зерно с Украины. Как заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, поставки зерна продлятся недолго, так как Киев уже заявил о скором прекращении транспортировки зерна в соседнюю страну.

До этого, 31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.