Украина намерена оперативно договориться с Польшей о транзите зерна
Украинские власти рассчитывают в понедельник, 17 апреля, провести переговоры с представителями Польши и разрешить проблемы с транзитом зерна. Об этом 16 марта заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.
Он отметил, что проблемы по транзиту и экспорту сельхозпродукции в Польшу начались еще в январе. Чтобы урегулировать ситуацию, власти двух стран несколько раз проводили переговоры, в том числе непубличного характера.
«Мы понимаем, что польским фермерам сложно. <...> Но сложнее всего украинским фермерам. Мы надеемся на конструктив в переговорах в понедельник», — передает слова Сольского украинское издание Klymenko Time.
Накануне, 15 апреля, власти Польши запретили ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Запрет касается украинского зерна, сахара, молочных продуктов, семян, льна и конопли, фруктов, овощей, вина, мяса, а также продуктов пчеловодства.
Против ввоза украинского зерна в Польшу выступали польские фермеры, которые 12 апреля заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну ввозили зерно с Украины. Как заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, поставки зерна продлятся недолго, так как Киев уже заявил о скором прекращении транспортировки зерна в соседнюю страну.
До этого, 23 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Помимо Польши, с подобными проблемами столкнулись фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.