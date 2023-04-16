Реклама
Прямой эфир
Общество
Кириенко посетил ряд православных храмов во время поездки в ЛНР
Экономика
Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды
Общество
Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Армия
Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» поразили цели ВСУ в зоне СВО
Мир
Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом
Армия
Стало известно о боях за железнодорожный узел в Артемовске
Армия
«Панцири» и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
Общество
В Гидрометцентре заявили о приходе летнего тепла на следующей неделе
Мир
G7 заявила о намерении согласовывать риски по экспорту газа из России
Мир
Экоактивистка разделась и приковала себя ко входу в офис премьера Канады
Мир
В Колумбии при ударе молнии погибли пять человек
Общество
Путин в поздравлении с Пасхой назвал РПЦ духовной опорой россиян
Армия
В ДНР за две недели сдались в плен около 80 украинских военнослужащих

Украина намерена оперативно договориться с Польшей о транзите зерна

Министр агрополитики Украины заявил о намерении договориться с Польшей о транзите зерна
0
Фото: Global Look Press/Jens Büttner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские власти рассчитывают в понедельник, 17 апреля, провести переговоры с представителями Польши и разрешить проблемы с транзитом зерна. Об этом 16 марта заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

Он отметил, что проблемы по транзиту и экспорту сельхозпродукции в Польшу начались еще в январе. Чтобы урегулировать ситуацию, власти двух стран несколько раз проводили переговоры, в том числе непубличного характера.

«Мы понимаем, что польским фермерам сложно. <...> Но сложнее всего украинским фермерам. Мы надеемся на конструктив в переговорах в понедельник», — передает слова Сольского украинское издание Klymenko Time.

Бунт обманутой деревни: украинское зерно разоряет фермеров в ЕС
В Польше продолжаются забастовки из-за бесконтрольного притока пшеницы с востока

Накануне, 15 апреля, власти Польши запретили ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Запрет касается украинского зерна, сахара, молочных продуктов, семян, льна и конопли, фруктов, овощей, вина, мяса, а также продуктов пчеловодства.

Против ввоза украинского зерна в Польшу выступали польские фермеры, которые 12 апреля заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну ввозили зерно с Украины. Как заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, поставки зерна продлятся недолго, так как Киев уже заявил о скором прекращении транспортировки зерна в соседнюю страну.

До этого, 23 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Помимо Польши, с подобными проблемами столкнулись фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023