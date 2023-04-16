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Express назвала отказ Польши и Венгрии от импорта зерна сложной для Украины ситуацией

Express: Польша и Венгрия бросили Украину в сложной ситуации отказом от импорта зерна
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Польша и Венгрия запретили ввоз украинского зерна, оставив Украину в «самой сложной ситуации». Об этом 16 апреля пишет британская газета Express.

«Польша и Венгрия запретили импорт зерна и других продуктов питания из Украины, что оставило украинских фермеров в «самой сложной ситуации», — говорится в материале издания.

Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский на съезде партии в восточной Польше заявил, что «польская деревня переживает кризисный момент». Он подчеркнул, что Польша поддерживает Украину, однако страна была вынуждена ввести запрет, чтобы защитить своих фермеров.

«Увеличение импорта сельхозпродукции из Украины вызывает серьезные потрясения на рынках наших стран, большой ущерб производителям и социальные волнения. Мы не можем смириться с ситуацией, когда все бремя борьбы с увеличением импорта ложится в основном на фермеров из наших стран», — также приводит издание слова министра сельского хозяйства Польши Роберт Телуса

В Венгрии поддержали эту позицию. Министр сельского хозяйства страны Иштван Надь также объявил о запрете на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины.

Министерство аграрной политики Украины отреагировало на запрет, заявив, что «сожалеет о принятом решении».

«Польские фермеры находятся в сложной ситуации, но мы подчеркиваем, что украинские фермеры находятся в самой сложной ситуации», — говорится в его заявлении.

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Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины до 30 июня 2023 года накануне, 15 апреля. Причиной стало затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров. Позже министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что введенный запрет на ввоз украинского зерна распространяется и на его транзит в третьи страны.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши.

До этого, 23 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. С проблемами из-за ввоза украинского зерна столкнулись фермеры Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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