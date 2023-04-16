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Польша разъяснила детали запрета на импорт зерна с Украины

Вальдемар Буда: запрет на ввоз зерна с Украины касается и его транзита через Польшу
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Фото: Global Look Press/Ruslan Kaniuka
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Введенный 15 апреля запрет на ввоз в Польшу украинского зерна распространяется и на его транзит в третьи страны. Об этом 16 апреля заявил министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда в своем Twitter.

«Запрет полный, включая запрет транзита через Польшу», — подчеркнул министр.

Он пояснил, что вопрос транзита сельхозпродукции через Польшу в другие страны будет обсуждаться с Украиной на переговорах, которые назначены на понедельник, 17 апреля.

По словам польского министра, сторонам предстоит согласовать жесткую систему, за счет которой украинское зерно сможет пересекать польскую территорию, не попадая при этом на местные рынки.

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Ранее в этот день Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Там напомнили о недопустимости односторонних действий отдельных стран, состоящих в Европейском союзе (ЕС).

Накануне, 15 апреля, Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины до 30 июня 2023 года. Причиной стало затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши запретить ввоз в страну украинской продукции.

До этого, 23 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. С проблемами из-за ввоза украинского зерна столкнулись фермеры Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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