Эксперт рассказал о контратаках ВСУ в Артемовске

Украинские формирования попытались выбить российские подразделения за железную дорогу, разделяющую Артемовск (украинское название — Бахмут), но у них ничего не получилось, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Положение у украинской группировки в городе очень плохое — единственная дорога на Часов Яр нами простреливается. Нельзя исключить, что они попытаются организовать еще одно контрнаступление в Артемовске. Большим оно не получится, там негде скрытно собрать силы, а тем более обеспечить их всем необходимым. Наши с ним справятся. Штурмовые отряды уверенно идут вперед, фланги им надежно прикрыли десантники. Оборона на этом направлении хорошо выстроена, и наши силы успешно доделают свою работу. Судьба Артемовска скоро будет решена», — уверен он.

Василий Дандыкин напомнил, что, по объективным данным, более 80% территории города контролируется российскими силами.

16 апреля в ходе активных действий штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северо-западной и юго-восточной окраинах Артемовска. Подразделения десантников сковывают противника на флангах и оказывают поддержку «вагнеровцам», сообщили в Минобороны России.

Также в военном ведомстве сообщили, что ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка.

Кроме того, удары наносились по подразделениям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери ВСУ за двое суток на донецком направлении составили более 460 боевиков, два танка, боевая машина пехоты, четыре бронемашины, три пикапа, пять автомобилей, две гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-20, а также пусковые установки РСЗО «Ураган» и «Град», сообщили в Минобороны РФ.

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Бесславные попытки: украинские контратаки в Артемовске провалились