Перепутавшие адрес американские полицейские застрелили невиновного

В Сети появились кадры, как полицейские застрелили невиновного в США. Убийство произошло в штате Нью-Мексико 5 апреля. В участок поступило сообщение о домашнем насилии. По данным агентства Reuters, офицеры приехали не по тому адресу. Владельцев дома просили открыть дверь и поднять руки вверх, передает телеканал «Известия». После одного предупреждения раздались выстрелы. Полицейские застрелили мужчину, на втором этаже находились дети. По предварительным данным, офицеров отправили в отпуск почти сразу после случившегося.

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