Волонтеры передали пасхальный груз на передовые позиции ВС РФ

Президент благотворительного фонда «Быть добру» Амурхан Кусов 16 апреля сообщил, что волонтеры передали на передовые позиции ВС РФ на запорожском направлении более тысячи пасхальных яиц, куличи, осетинские пироги и другой гуманитарный груз.

«К Пасхе Владикавказская Аланская епархия подготовила гуманитарный груз, более тысячи яиц, пасхи, осетинские пироги. Активное участие приняли различные образовательные учреждения города Владикавказа, это физические лица», — сказал он журналистам.

В ночь на 16 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой.

Он признал, что сегодня в России и в мире происходят непростые события, умножающие скорби и страдания людей. Он объяснил рост числа воцерквленных христиан тем, что в местах, где идут боевые действия, люди массово обращаются к вере.

Патриарх отдельно подчеркнул необходимость добиваться мира и призвал россиян и украинцев молиться за скорейшее урегулирование конфликта.

Также он подчеркнул, что священники Русской православной церкви (РПЦ) активно помогают участникам спецоперации по защите Донбасса, обеспечивая им духовную поддержку. Некоторые батюшки и вовсе стремятся в самое пекло, однако их туда не пускает командование из соображений безопасности.

В этот же день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, о служащих ВС РФ, которые в перерыве между выполнением боевых задач спецоперации нашли время, чтобы отметить светлую Пасху. Военные выразили благодарность православному духовенству за участие и поддержку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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