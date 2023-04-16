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Волонтеры передали пасхальный груз на передовые позиции ВС РФ

Волонтеры из Северной Осетии передали пасхальный груз на передовые позиции ВС РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент благотворительного фонда «Быть добру» Амурхан Кусов 16 апреля сообщил, что волонтеры передали на передовые позиции ВС РФ на запорожском направлении более тысячи пасхальных яиц, куличи, осетинские пироги и другой гуманитарный груз.

«К Пасхе Владикавказская Аланская епархия подготовила гуманитарный груз, более тысячи яиц, пасхи, осетинские пироги. Активное участие приняли различные образовательные учреждения города Владикавказа, это физические лица», — сказал он журналистам.

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В ночь на 16 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой.

Он признал, что сегодня в России и в мире происходят непростые события, умножающие скорби и страдания людей. Он объяснил рост числа воцерквленных христиан тем, что в местах, где идут боевые действия, люди массово обращаются к вере.

Патриарх отдельно подчеркнул необходимость добиваться мира и призвал россиян и украинцев молиться за скорейшее урегулирование конфликта.

Также он подчеркнул, что священники Русской православной церкви (РПЦ) активно помогают участникам спецоперации по защите Донбасса, обеспечивая им духовную поддержку. Некоторые батюшки и вовсе стремятся в самое пекло, однако их туда не пускает командование из соображений безопасности.

В этот же день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, о служащих ВС РФ, которые в перерыве между выполнением боевых задач спецоперации нашли время, чтобы отметить светлую Пасху. Военные выразили благодарность православному духовенству за участие и поддержку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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