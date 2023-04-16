Член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров 16 апреля заявил, что Польша может претендовать на всю правобережную Украину.

Он отметил, что это касается Львова, Ивано-Франковска, Тернополя и даже Киева.

«Если мы обратимся к ситуации образца XVII века, тогда борьба за эти территории шла между Московским государством и Речью Посполитой. Тогда они претендовали на всю правобережную Украину, а это огромная территория», — приводит его слова URA.RU.

Назаров подчеркнул, что исход притязаний Польши будет зависеть от других игроков на постсоветском пространстве и хода спецоперации РФ.

Как напомнил историк, кроме Польши, на земли Украины претендуют Венгрия и Румыния. По его словам, ситуация в настоящий момент находится в подвешенном состоянии.

«Можно взять межвоенную карту образца до 1939 года и посмотреть, какие территории нынешней Украины находились в то время в составе Польши, Румынии, Венгрии. Я думаю, что это тот минимум, на который они претендуют. Но аппетиты у них, особенно у поляков и румын, никогда скромными не были», — добавил Назаров.

Ранее, 11 апреля, ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал в беседе с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский, собственными руками приведший Украину в никуда, вынужден будет расплачиваться за свой произвол территориальными уступками. По его словам, у Польши свои геополитические интересы, которые она намерена удовлетворить.

В этот же день бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что Зеленский готов пойти на передачу части страны ради захвата Крыма. По его словам, украинский лидер находится в отчаянном положении. Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО.

Накануне портал Niezależny Dziennik Polityczny написал, что Зеленский во время поездки в Варшаву сделал выгодное предложение польскому коллеге Анджею Дуде, так как для украинского лидера это «последний шанс» победить Россию. Как отмечает издание, Зеленский «принял единственно верное решение» — вернуть Польше западную часть Украины.

Тогда же сенатор Алексей Пушков отметил, что после визита Зеленского в Варшаву в Польше всё более четко стала прорисовываться ее заветная мечта — подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы». По мнению сенатора, можно не сомневаться в том, что Польша сделает всё возможное, чтобы эта мечта осуществилась.

5 апреля Зеленский во время визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ «политических, экономических и исторических».

На следующий день бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной. По ее словам, видение польско-украинского союза «может быть привлекательным на уровне идей, но не выдерживает конфронтации с реальностью».

До этого, 7 декабря, президент России Владимир Путин заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.