Пленный боевик ВСУ рассказал о нехватке оружия и солдат под Авдеевкой

Отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), воюющие в районе Авдеевки, страдают из-за нехватки подкреплений, техники и вооружения. Об этом 14 апреля рассказал боевик 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Геннадий Кашпур, попавший в плен под населенным пунктом в конце марта.

«Не хватало тяжелых пулеметов, РПГ (ручные противотанковые гранатометы. — Ред.), на позиции была только установка Javelin (американский противотанковый комплекс. — Ред.). Она месяц была на ремонте, потом ее привезли, но мы так и не постреляли. <...> Высшее командование технику берегло больше, чем людей. Говорили, что вместо нас придут новые, а технику уже никто не даст. БМП они берегли, а людей — нет. В окопы кидали без нормального количества людей. На этой позиции, где мы находились, было всего три человека», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам пленного бойца, обстановка на участке под Авдеевкой сложная, в частности, из-за того, что численность пехотных подразделений ниже положенной и во время противостояния с российскими частями они вынуждены полагаться только на свои собственные силы, а артиллерия начинает подключаться только в крайних случаях.

По словам бойца, в плен он попал 24 марта вместе с тремя сослуживцами, когда попался в ловушку российского подразделения.

«Мы услышали на крайней позиции стрельбу, взяли вещи, «Джавелины» и отошли метров на 500 в тыл. <...> Полчаса в эфире была тишина. Через полчаса [или] минут через 40 они [сослуживцы с крайней позиции] вышли на связь и сказали, что у них всё хорошо», — рассказал он, добавив, что позднее оказалось, что на связь с ними выходило российское подразделение, которое и захватило отряд в плен.

Ранее, 11 апреля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о том, что Вооруженные силы РФ делают успехи в окружении Авдеевки. Он заявил, что российские формирования планомерно двигаются вперед на авдеевском направлении. По словам Пушилина, бойцы наращивают огневой контроль над путями снабжения противника. В тот же день врио главы ДНР отметил, что большое количество служащих Вооруженных сил Украины сдаются в плен под Авдеевкой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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