В ДНР заявили о большом количестве сдающихся в плен солдат ВСУ в районе Авдеевки
Большое количество военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен под Авдеевкой. Об этом 11 апреля сообщил Игорь Кимаковский, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.
«Сейчас именно в этом районе очень много военнослужащих <...> которые сдаются в плен», — заявил он в эфире Первого канала.
Накануне Пушилин рассказал, что российские войска активно продвигаются вперед на авдеевском направлении.
В начале апреля корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на передовых позициях под Авдеевкой и показал, как минометчики Вооруженных сил России из отряда «Тигр» организовали тактику «агрессивной обороны».
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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