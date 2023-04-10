Пушилин сообщил о серьезном продвижении войск РФ в районе Авдеевки

Российские войска активно продвигаются вперед на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 апреля сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Денис Пушилин.

«В районе Авдеевки, в ее окрестностях наши подразделения серьезно продвигаются. Это достается достаточно большой ценой», — заметил Пушилин в комментарии телеканалу «Россия 24».

Ранее в этот же день Пушилин указал, что под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ также находится более 75% территории Артемовска (украинское название — Бахмут).

В свою очередь, его советник Ян Гагин в этот же день сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на авдеевском направлении 6 апреля открыли огонь по группе военных медиков, прибывших для эвакуации раненых. Гагин уточнил, что удары по медикам наносились тяжелой артиллерией. По его словам, подобные обстрелы медиков националисты проводят регулярно.

6 апреля Пушилин также отметил, что ВСУ в настоящее время пытаются перефокусировать свои силы с Артемовска на Авдеевку под Донецком, где идет успешное продвижение войск РФ. По словам врио главы ДНР, военные 1-го российского армейского корпуса делают там сейчас порой практически невозможное.

Двумя днями ранее, 4 апреля, кадры боевых действий минометчиков Вооруженных сил РФ из отряда «Тигр» под Авдеевкой показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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