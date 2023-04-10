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В ДНР сообщили об обстреле ВСУ группы военных медиков под Авдеевкой

Советник Пушилина Гагин: ВСУ обстреляли группу военных медиков на авдеевском направлении
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) на авдеевском направлении открыли огонь по группе военных медиков, прибывших для эвакуации раненых. Об этом 10 апреля сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

По его словам, подобные обстрелы медиков националисты проводят регулярно.

«На авдеевском направлении ВСУ в очередной раз обстреляли военных медиков, которые пытались эвакуировать раненых», — цитирует его ТАСС .

Гагин уточнил, что удары по медикам произошли 6 апреля, они наносились тяжелой артиллерией.

«Чудом никто не пострадал, все успели укрыться», — уточнил он.

Попавшие под обстрел врачи уточнили, что передвигались на медицинской «Газели», которая была сильно повреждена. Украинские войска целенаправленно обстреливают военных врачей и тех, кто эвакуирует раненых. Также ВСУ пытаются уничтожать полевые военные госпитали.

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Ранее, 7 апреля, Минобороны показало, как военные медики занимаются спасением российских военнослужащих из-под обстрелов ВСУ в зоне проведения спецоперации. Под массированным артиллерийским огнем украинских боевиков врачи оказывают бойцам первую помощь.

В феврале врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что украинские военные целенаправленно наносят удары по врачам скорой помощи и бригадам пожарных, которые выезжают на вызовы после других обстрелов. Также ВСУ обстреливают полевые госпитали и медиков, оказывающих раненым необходимую помощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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