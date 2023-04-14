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Спрос на смартфоны в России вернулся к уровню начала 2022 года

«М.Видео-Эльдорадо»: спрос на смартфоны в России вернулся к уровню начала 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Спрос на смартфоны в России в I квартале 2023 года вернулся к уровню начала 2022-го, говорится в материалах «М.Видео-Эльдорадо». «Известия» ознакомились с документом 14 апреля.

По данным ритейлера, в январе–марте текущего года в РФ было куплено 6,5 млн аппаратов, что сопоставимо с уровнем прошлого года. При этом средний чек на смартфоны по сравнению с аналогичным периодом 2022-го сократился на 23%, до 22 тыс. рублей — это объясняется перераспределением спроса в сторону бюджетных смартфонов стоимость 5–20 тыс. рублей. Правда, продажи флагманских моделей свыше 50 тыс. остаются стабильными, они занимают около 40% рынка в денежном выражении, утверждают в «М.Видео-Эльдорадо».

«Спрос на бренды из Китая в количественном выражении увеличился на 42% относительного прошлого года, а их совокупная доля оказалась более 70%. Увеличению интереса к китайским производителям способствует разнообразие в ассортименте под запросы различной аудитории, появление новинок, широкая доступность устройств, рост доверия и узнаваемости новый брендов», — также говорится в материалах «М.Видео-Эльдорадо».

Самым популярным производителем в РФ в I квартале 2023 года стал Xiaomi. На втором месте — realme, далее следуют Samsung и Apple, а замыкает топ-5 брендов смартфонов на российском рынке Tecno.

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Ранее, 27 марта, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, что нужно сделать после приобретения смартфона. Так, по его словам, после покупки в первую очередь следует удостовериться, что телефон оригинальный и новый. Это можно сделать, сравнив IMEI-код на корпусе устройства и на упаковке. Несовпадение информации может стать причиной для предъявления претензии продавцу, отметил эксперт.

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