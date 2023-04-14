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Суд в Испании отпустил отправителя письма со взрывчаткой в посольство Украины

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Фото: TASS/ZUMA
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В Испании отпустили пенсионера, который является предполагаемым отправителем писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде и ряд других учреждений. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба национальной судебной коллегии.

Отмечается, что подозреваемый отпущен из-под стражи с мерами предосторожности.

«В качестве мер предосторожности устанавливаются обязанность еженедельно являться в ближайший к месту жительства суд, запрет на выезд с территории, изъятие паспорта, а также обязанность установить адрес и номер телефона, где его можно найти», — указано в пресс-релизе.

В документе также отмечается, что освобождение без залога является целесообразным, поскольку в настоящее время отсутствует риск уничтожения источников доказательств, поскольку наиболее важные следственные процедуры уже были проведены для получения, а сам задержанный ранее не имел судимостей и находится в преклонном возрасте.

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25 января 74-летнего пенсионера задержали, а спустя два дня заключили под стражу. В прокуратуре отмечали, что подозреваемый может сбежать, уничтожить улики или совершить еще одно преступление.

Позднее газета La Razón узнала, что задержанный мог готовить новые письма к отправке. Источник в полиции рассказал, что операция по аресту мужчины была ускорена из-за опасений, что он снова может разослать взрывные устройства.

В декабре 2022 года испанские правоохранительные органы перехватили подозрительное письмо, направленное в консульство Украины в Барселоне. Изначально предполагалось, что в конверте могут быть останки животных, однако позже выяснилось, что внутри не было никаких механических, биологических или электронных элементов.

В том же месяце полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге. Считалось, что в них были глаза животных. Кроме того, сотрудники службы безопасности президента Испании обнаружили конверт, адресованный премьер-министру Испании Педро Санчесу, в котором находилась взрывчатка. Устройство впоследствии обезвредили.

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