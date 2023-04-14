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«РИА Новости»: под Херсоном замечены танки Leopard, один захвачен ВС России

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Немецкие танки Leopard замечены на херсонском направлении, российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) уже захватила один из них и затопила в болоте. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным Бык.

По его словам, под Херсоном со стороны немецких танков, поставленных Украине, был неоднократно произведен обстрел блокпостов.

«Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте», — приводит слова военного «РИА Новости».

Кроме того, командир подразделения рассказал, что украинская сторона применяла зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) немецкого производства. Предположительно, ими управляли наемники из Германии.

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Ранее, 11 апреля, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна передаст Украине шесть танков Leopard и 20 БТР до конца апреля.

В середине марта сообщалось, что первые 10 украинских экипажей завершили обучение работе с танками Leopard в Испании. Тренинги проводили в национальном учебном центре в Сарагосе.

В марте на Украину доставили 18 танков Leopard 2 из Германии. Кроме того, Берлин передал Киеву 40 боевых машин пехоты Marder.

24 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обрушился на Германию с критикой из-за недостаточного финансирования Украины. Польский глава считает, что Берлин должен «послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег».

В том же месяце минобороны Португалии сообщило, что Лиссабон доставил в Киев три танка Leopard 2A6. Они предоставлены безвозмездно.

Правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2 25 января. Сообщалось, что ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили и другие европейские страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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