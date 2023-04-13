Эксперт рекомендовал сократить долю доллара и евро в инвестиционном портфеле

Если имеется инвестиционный портфель, в который входят валюты доллар и евро, то желательно сократить их количество, так как существует вероятность, что до конца лета будет возможность приобрести валюты дешевле. Об этом рассказал «Известиям» 13 апреля финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов.

Как объяснил эксперт, снижение экспортных доходов, увеличение дефицита бюджета, отток иностранного капитала и денежно-кредитная политика высоких процентных ставок со стороны Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы привели к росту евро и доллара к рублю и ослаблению национальной валюты.

«К тому же десятый пакет санкций от Евросоюза и опыт пережитых событий прошлого года добавили негативного настроения крупным игрокам валютного рынка в отношении рубля, которые решили перестраховаться», — добавил Кравцов.

По его словам, все эти факторы оказали существенное влияние на рост курса европейской и американской валют в апреле: они увеличились в стоимости более чем на 5 рублей.

«Технически валютный рынок перегрет, когда доллар стоил 80 рублей, были еще потенциальные возможности для роста в район 82–83 рублей, но в настоящий момент рост практически исчерпан», — сказал он.

В то же время эксперт уточнил, что нельзя категорически исключать продолжения роста евро и доллара. Если это произойдет, то краткосрочной целью будет уровень в 84–85 рублей за доллар, 93–94 рублей за евро. Однако, скорее всего, в ближайшие пару месяцев валютный рынок перейдет в коррекционную фазу, предположил Кравцов.

Эксперт подчеркнул, что текущие уровни особо значимы для продажи валют, объяснив это на статистике за 10 лет.

«Если взять данные за последние 10 лет, на примере валютной пары доллар — рубль, то можно отметить следующую повторяющуюся картину с точки зрения статистики и теханализа: в 2014, 2016 и 2020 годах в диапазоне 80–83 рублей, курс доллара обычно разворачивался на «юг», исключение, конечно же, 2022 год, и всегда коррекции были достаточно существенные, более 10 рублей. Поэтому, если имеется инвестиционный портфель, в который входят валюты доллар и евро, то желательно их количество сократить до установленного минимума, поскольку очень вероятно, что до конца лета будет возможность приобрести валюты дешевле», — заключил Кравцов.

Накануне эксперты финансового маркетплейса «Сравни» предостерегли россиян от необдуманных решениях по покупке валюты в попытке поймать с выгодой резко изменившийся курс, чтобы заработать. Они отметили, что рынок валюты пока нестабилен.

Ранее, 8 апреля, «РИА Новости» привело мнения экспертов, которые считают, что в настоящее время выгодно продавать доллар тем, кто купил его дешевле 60 рублей.

7 апреля опрошенные «Известиями» аналитики предположили, что к концу апреля стоит ждать возвращения доллара в район 77–79 рублей, евро — 85–87, а юаня — ближе к 11,5.

30 января сообщалось, что, как рассказал первый замминистра экономического развития России Илья Торосов, в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар.