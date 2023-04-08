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Эксперты дали совет имеющим сбережения в иностранной валюте гражданам

Эксперты посоветовали продавать иностранную валюту тем, кто купил ее дешевле 60 рублей
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Если ориентироваться на американский доллар, то сейчас выгодно продавать иностранную валюту тем, кто купил ее дешевле 60 рублей, поскольку апрельское ускорение роста ее курса к рублю сменилось фиксацией прибыли. Об этом в субботу, 8 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Продажа долларов сейчас выглядит наиболее оправданной стратегией для тех, кто покупал доллар по 60–70 рублей. Мы считаем потенциал дальнейшего масштабного ослабления рубля свыше текущих уровней маловероятным», — сказал старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

Как отметил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев, сейчас не стоит делать ставку на дальнейшее ослабление рубля и нужно искать момент для фиксации прибыли от предыдущей покупки долларов. Эксперт уточнил, что разворот вверх рубля в пятницу совпал с публикацией предварительных данных Минфина по бюджету. Он сослался на слова министра финансов Антона Силуанова, который заявил о том, что рубль вскоре будет укрепляться.

В этой связи финансисты считают, что потенциал дальнейшего масштабного ослабления рубля свыше текущих уровней маловероятен.

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Ранее, 6 апреля, Силуанов указал на то, что курс рубля будет укрепляться за счет притока валюты на фоне роста цен на энергоресурсы из РФ. Он добавил, что цены на российские энергоносители выросли, а это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну. Как следствие, по его словам, в настоящее время есть тенденция на укрепление национальной валюты. При этом Силуанов уточнил, что ни Минфин, ни ЦБ не ставят границ в вопросе роста рубля.

В тот же день сообщалось, что курс доллара превысил 81 рубль впервые с апреля 2022 года. Евро также в очередной раз достиг своей наивысшей суммы сделки с апреля прошлого года. Так, он превысил отметку в 88 рублей.

5 апреля аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты. По его словам, с 7 апреля продажи юаней могут немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать валюту стабильной.

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