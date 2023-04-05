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Аналитики объяснили ослабление рубля и спрогнозировали курс на апрель

Аналитик Васильев: курс в апреле будет в диапазоне 76–82 рублей за $1, 83–89 рублей за €1
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Об этом он рассказал «Известиям» 5 апреля.

«Предложение валюты от продажи экспортеров в начале месяца пониженное, основные выплаты в бюджет происходят в конце каждого месяца в рамках налогового периода», — отметил он.

По его словам, спрос на валюту возрос по нескольким причинам. Во-первых, спрос на валюту предъявляют зарубежные компании, которые продают бизнес в РФ, конвертируют рубли в валюту и выводят их в свои юрисдикции. Во-вторых, растет спрос на валюту для закупки импорта по мере налаживания новых цепочек поставок в связи с переориентацией на Восток. В-третьих, возрастает спрос на валюту для заграничных поездок на майские праздники и отпуска в летний период.

«В-четвертых, сохраняется спрос на валюту в качестве страховки от геополитических рисков. Наконец, не исключаем, что спекулянты в условиях низкой активности экспортеров решили протестировать уровень в 80 рублей за доллар», — добавил он.

Поддержку рублю, по его мнению, окажут рост цен на нефть Brent выше $80 за баррель после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. В пользу российской валюты сказываются валютные интервенции в рамках бюджетного правила: Минфин до 6 апреля ежедневно продает юани в объеме 5,4 млрд рублей.

«Ожидаем, что с 7 апреля продажи юаней могут еще немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать рубль стабильным», — отметил он.

Кроме того, среди факторов поддержки рубля он назвал сохранение существенно профицитного текущего счета платежного баланса РФ.

«В пользу рубля останутся жесткие ограничения на движение капитала и отсутствие нерезидентов на российском рынке. Это будет ограничивать колебания курса рубля. Свой вклад в снижение спроса на валюту будут оказывать сохраняющиеся риски введения западных санкций на Московскую биржу и НКЦ (Национальный клиринговый центр. — Ред.), а также политика дедолларизации, которую проводит Банк России», — добавил эксперт.

Также в конце этого месяца поддержку рублю окажут экспортеры, которые будут продавать валюту по выгодному курсу для расчетов с бюджетом в рамках апрельского налогового периода, уточнил аналитик.

Васильев привел прогноз, согласно которому ожидается, что курс рубля в апреле будет торговаться в диапазоне 76–82 за доллар, 83–89 за евро и 11,1–11,9 за юань.

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Руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая предположила, что рубль еще может слабеть, но подчеркнула, что в то же время уже складываются факторы в пользу его постепенного укрепления.

«Так, котировки нефти растут, что скажется на росте экспортных потоков РФ. Кроме этого, интересные доходности в рублях предлагает сектор госбумаг. Поэтому можно ждать постепенной фиксации прибыли по валютным позициям и перекладывание в длинные ОФЗ (облигации федерального займа. — Ред). Как максимум по курсу на текущий момент видим уровень в 82–85 рублей за доллар», — объяснила она.

Аналитик отметила, что ожидается активизация продаж валюты после преодоления долларом отметки в 80 рублей.

«Далее прогнозируем, что участники рынка будут перекладываться в длинные ОФЗ и акции российских экспортеров. Это укажет поддержку рублю и вернет его к уровню в 78 рублей за доллар», — заключила она.

Ранее в этот день курс евро на Мосбирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля прошлого года.По данным на сайте биржи, на 18:59 4 апреля доллар достиг 79,5 рублейя, евро —86,8 рубля.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.

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