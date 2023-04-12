Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании рынка табака
Армия
В ДНР заявили об уничтожении резервов ВСУ на подъезде к Артемовску
Мир
Херш заявил о незаконном присвоении Зеленским и его окружением $400 млн
Мир
Захарова обвинила Германию в посягательстве на независимость спорта
Интернет и технологии
Маск анонсировал смену маркировки аккаунта Би-би-си в Twitter
Общество
Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
Армия
Российские силы овладели тремя городскими кварталами в Артемовске
Армия
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Заявки на участие в «Лидерах России» подали более 40 тыс. человек
Мир
Эксперт предрек ухудшение отношениям США и ЕС из-за Венгрии
Политика
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
Общество
Защита обжаловала арест обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарьи Треповой
Мир
Рябков назвал разговоры о возможной встрече Лаврова и Блинкена преждевременными

Эксперты предостерегли от необдуманных решений при покупке валюты

Маркетплейс «Сравни»: рынок валюты нестабилен, покупка на пиковых значениях курса может принести убытки
0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение марта-апреля наблюдался плавный рост интереса россиян к курсу обмена валюты, рассказали «Известиям» 12 апреля эксперты финансового маркетплейса «Сравни». При этом они предостерегли от необдуманной покупки валюты в условиях нестабильности на рынке.

Пик интереса на обмен иностранной валюты пришелся на 7–10 апреля, превысив 30% по отношению к показателям последнего месяца.

«Рост интереса к доллару и евро за прошедший месяц составил порядка 25%. <…> За это же время мы наблюдаем значительный рост интереса к юаню. За месяц интерес к этой валюте вырос на треть», — уточнили эксперты.

Они уточнили, что спрос коррелирует с изменениями курса рубля, а размер колебаний этого спроса — с количеством валюты на руках у населения и простотой операций.

«В этой связи стоит предупредить о необдуманных решениях по покупке валюты в попытке поймать с выгодой резко изменившийся курс, чтобы заработать или сохранить сбережения. Рынок валюты нестабилен, и покупка валюты на максимальных значениях курса может принести убытки, если вы не занимаетесь инвестициями профессионально», — подчеркнули аналитики.

Рост принял: рубль может протестировать уровень 85 за доллар
Какие факторы давят на нацвалюту и способны ли цены на нефть вернуть курс к прежним значениям

Ранее, 7 апреля, опрошенные «Известиями» аналитики предположили, что к концу апреля стоит ждать возвращения доллара в район 77–79 рублей, евро — 85–87, а юаня — ближе к 11,5.

30 января сообщалось, что, как рассказал первый замминистра экономического развития России Илья Торосов, в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023