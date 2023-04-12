Эксперты предостерегли от необдуманных решений при покупке валюты

В течение марта-апреля наблюдался плавный рост интереса россиян к курсу обмена валюты, рассказали «Известиям» 12 апреля эксперты финансового маркетплейса «Сравни». При этом они предостерегли от необдуманной покупки валюты в условиях нестабильности на рынке.

Пик интереса на обмен иностранной валюты пришелся на 7–10 апреля, превысив 30% по отношению к показателям последнего месяца.

«Рост интереса к доллару и евро за прошедший месяц составил порядка 25%. <…> За это же время мы наблюдаем значительный рост интереса к юаню. За месяц интерес к этой валюте вырос на треть», — уточнили эксперты.

Они уточнили, что спрос коррелирует с изменениями курса рубля, а размер колебаний этого спроса — с количеством валюты на руках у населения и простотой операций.

«В этой связи стоит предупредить о необдуманных решениях по покупке валюты в попытке поймать с выгодой резко изменившийся курс, чтобы заработать или сохранить сбережения. Рынок валюты нестабилен, и покупка валюты на максимальных значениях курса может принести убытки, если вы не занимаетесь инвестициями профессионально», — подчеркнули аналитики.

Ранее, 7 апреля, опрошенные «Известиями» аналитики предположили, что к концу апреля стоит ждать возвращения доллара в район 77–79 рублей, евро — 85–87, а юаня — ближе к 11,5.

30 января сообщалось, что, как рассказал первый замминистра экономического развития России Илья Торосов, в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар.