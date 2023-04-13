В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Как сообщили 13 апреля в администрации Новокаховского городского округа, в результате погиб местный житель.

«13 апреля в 15:00 [мск] во время минометного обстрела с правого берега Днепра по центральной части Новой Каховки <...> погиб мирный житель», — рассказали журналистам.

Ранее, 3 апреля, стало известно, что ВСУ выпустили 87 снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области.

До этого, 1 апреля, врио губернатора региона Владимир Сальдо Сотрудники правоохранительных органов Херсонской области пресекли деятельность украинской террористической группы, готовившей взрывы в Новой Каховке.

Ранее, 19 марта, глава Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой об обстрелах со стороны украинских боевиков и обороне города. По его словам, в ту ночь националисты выпустили по городу 16 снарядов. Один попал в жилой дом, были выбиты стекла. В результате обстрелов ранены и погибли пять мирных жителей.

Днем ранее, 13 марта, киевский режим выпустил 47 снарядов по Херсонской области за ночь. Обстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Новой Каховке, Каховке, Таврийске, Каирах и Рыбачьем.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума.

Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.