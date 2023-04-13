Omoda запустит на российском рынке новый бренд Jaecoo

Китайский автомобильный бренд Omoda (входит в состав Chery) анонсировал запуск в РФ своей новой марки Jaecoo, который состоится во втором полугодии 2023 года. Как стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Известий» 13 апреля, до конца года линейка бренда в России пополнится двумя моделями автомобилей.

В России новые автомобили будут представлены в 120 шоурумах: в 100 дилерских центрах, объединяющих бренды Omoda и Jaecoo, и 20 самостоятельных шоурумах Jaecoo.

Глобальная премьера бренда Jaecoo пройдет в рамках международного автосалона в Шанхае, который откроется 18 апреля. Там производители намерены объявить все подробности.

Ранее, 11 апреля, Omoda анонсировал вторую модель в России — седан S5 и рассказал об оснащении машины. Седан Omoda S5 длиной 4644 мм принадлежит к сегменту C. Новинка получит два варианта силовых агрегатов и три комплектации: Life, Tech и Ultra.

До этого, 30 марта, представители Omoda рассказали корреспонденту «Известий» в ходе телемоста, что до конца года марка представит в России две модели: седан и электромобиль.