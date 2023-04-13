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Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО

Песков: Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Черное море никогда не станет водами НАТО, потому что оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Черному морю никогда не бывать «морем НАТО». Это общее море для всех прибрежных государств, оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности. Причем это должна быть неделимая безопасность», — сказал он.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сделать Черное море демилитаризованными внутренними водами Североатлантического альянса.

Песков также отметил, что само заявление главы украинского МИД основано на противоречии, так как понятия «НАТО» и «демилитаризация» являются взаимоисключающими.

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О необходимости превращения Черного моря в воды альянса Кулеба заявил ранее в этот день во время конференции по вопросам безопасности региона в Бухаресте. Он также призвал к демилитаризации морского пространства, чтобы «законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий». Кроме того, министр выразил сожаление из-за отсутствия у Запада стратегии по Черному морю.

В ответ на это зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил, что страны НАТО, например Румыния, Болгария и Турция, и так имеют доступ к Черному морю. Сенатор добавил, что если Кулеба надеется на вступление России в альянс, то такой шаг не планируется.

22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США намерена к июню текущего года подготовить стратегию по региону Черного моря, в которую войдут политические и экономические компоненты.

Блинкен также напомнил, что три из шести стран, имеющих выход к Черному морю, входят в НАТО, а Украина является важным союзником Соединенных Штатов. Поэтому стратегия США в этом регионе будет сосредоточена на вопросах безопасности, а также на активизации политического, экономического и энергетического сотрудничества.

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