В Совфеде ответили на призыв Кулебы сделать Черное море «морем НАТО»

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов 13 апреля прокомментировал «Известиям» призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы превратить Черное море в «море НАТО».

«Черное море в какой-то степени является морем, где расположены страны НАТО: Румыния, Болгария, Турция. Он [Кулеба] может забыл об этом», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что если Кулеба полагает, что Россия вступит в НАТО, то сильно ошибается, «мы не планируем».

«Его коллеги по разуму называют Балтийское море озером НАТО, скоро будут Тихий океан называть болотом НАТО. Все эти фигуры речи хороши для митингов, ток-шоу, но к реальности они отношения не имеют», — заключил Климов.

22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США намерена к июню текущего года подготовить стратегию по региону Черного моря, в которую войдут политические и экономические компоненты.

Блинкен также напомнил, что три из шести стран, имеющих выход к Черному морю, входят в НАТО, а Украина является важным союзником Соединенных Штатов. Поэтому стратегия США в этом регионе будет сосредоточена на вопросах безопасности, а также на активизации политического, экономического и энергетического сотрудничества.

17 марта американский журналист Фил Маккосленд в статье для NBC написал, что Черное море является стратегическим объектом для НАТО, однако его влияние там значительно снижено.