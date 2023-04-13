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В Совфеде ответили на призыв Кулебы сделать Черное море «морем НАТО»

Климов: призыв Кулебы сделать Черное море «морем НАТО» не имеет отношения к реальности
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Petar Petrov
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Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов 13 апреля прокомментировал «Известиям» призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы превратить Черное море в «море НАТО».

«Черное море в какой-то степени является морем, где расположены страны НАТО: Румыния, Болгария, Турция. Он [Кулеба] может забыл об этом», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что если Кулеба полагает, что Россия вступит в НАТО, то сильно ошибается, «мы не планируем».

«Его коллеги по разуму называют Балтийское море озером НАТО, скоро будут Тихий океан называть болотом НАТО. Все эти фигуры речи хороши для митингов, ток-шоу, но к реальности они отношения не имеют», — заключил Климов.

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22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США намерена к июню текущего года подготовить стратегию по региону Черного моря, в которую войдут политические и экономические компоненты.

Блинкен также напомнил, что три из шести стран, имеющих выход к Черному морю, входят в НАТО, а Украина является важным союзником Соединенных Штатов. Поэтому стратегия США в этом регионе будет сосредоточена на вопросах безопасности, а также на активизации политического, экономического и энергетического сотрудничества.

17 марта американский журналист Фил Маккосленд в статье для NBC написал, что Черное море является стратегическим объектом для НАТО, однако его влияние там значительно снижено.

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