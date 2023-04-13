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В МИД Украины призвали сделать Черное море внутренними водами НАТО

Глава МИД Украины Кулеба: Черное море должно стать демилитаризированными внутренними водами НАТО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/JosÃ© DÃ­Az
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал сделать Черное море внутренними водами НАТО, а также заявил о необходимости его демилитаризации. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте, трансляция которой велась в YouTube.

«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское, в море НАТО. Мы также призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», — сказал глава украинского МИДа.

По его словам, он сожалеет из-за того, что у Запада нет последовательной стратегии по Черному морю, в то время как у России она всегда была.

Кулеба в ходе своего выступления также вновь заявил о намерении Киева установить свой контроль над новыми российскими регионами.

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Ранее, 6 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, комментируя вопрос о том, возможно ли вернуть Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) под контроль Киева при помощи дипломатических механизмов, заявил, что это было бы «политическим убийством» президента Украины Владимира Зеленского.

Глава СНБО добавил при этом, что допускает использование дипломатии при возвращении Киевом Крыма, но считает, что это может произойти только в том случае, если российские войска покинут полуостров.

В тот же день глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва не исключает возможности решения украинского конфликта мирным путем, однако решение должно быть принято с учетом изменения территориальных реалий. По его словам, любые переговоры с украинской стороной должны проводиться с учетом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области и Крым являются полноправными регионами РФ.

Ранее, 17 марта, президент России Владимир Путин заверил, что российские власти сделают всё от них зависящее, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма и Севастополя.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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