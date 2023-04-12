Звездный путь: как СССР осваивал космос

12 апреля Россия отмечает День космонавтики — 62 года назад советский космонавт впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Ученый Константин Циолковский — основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике. Как советские люди осваивали космос — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
Сотрудник Московского планетария проводит экскурсию для школьников
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Фото: РИА Новости
Физиолог Ада Котовская готовит собаку Лайку к полету на 2-м искусственном спутнике Земли. Он состоялся 3 ноября 1957 года
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Фото: РИА Новости/Давид Шоломович
Модель первого советского космического искусственного спутника Земли в павильоне «Наука» на ВСХВ в Москве. Этот аппарат был запущен на орбиту 4 октября 1957 года
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Фото: РИА Новости
Четвероногие космонавты — собаки Белка и Стрелка
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Фото: РИА Новости
Летчики-истребители ВВС Герман Титов (в центре слева) и Юрий Гагарин (в центре второй слева) в составе группы первого отряда космонавтов СССР знакомятся с космической техникой в Центре подготовки космонавтов
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Фото: РИА Новости
Подготовка космонавта Германа Титова к полету на космическом корабле «Восток-2»
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Фото: РИА Новости/Стрелков
Снимки образования искусственной натриевой кометы, присланные в Астрономический институт им. П.К. Штернберга из различных обсерваторий Советского Союза
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Фото: РИА Новости
Цех сборки космического корабля «Восток-1». «Восток» — первый в мире космический аппарат, поднявший на своем борту человека на околоземную орбиту
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Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
Студенты медицинского института в районе Манежной площади во время стихийной демонстрации в честь полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина в космос
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Фото: РИА Новости/Юрий Сомов
Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Москвичи читают сообщение о полете прямо у газетного киоска
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Фото: РИА Новости
В честь полета Юрия Гагарина в Советском Союзе выпустили почтовую марку «Человек Страны Советов в космосе»
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Фото: РИА Новости/Макс Альперт
Еда для космонавтов, 1963 год
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Фото: РИА Новости
Советская автоматическая межпланетная станция «Марс-1»
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Фото: РИА Новости
Космонавт Алексей Леонов выходит в открытый космос из корабля «Восход-2» 18 марта 1965 года
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Фото: РИА Новости
Советский космонавт Валентина Терешкова делает прическу в парикмахерской перед полетом в космос на корабле «Восток-6»
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Фото: РИА Новости
Снимок Земли, сделанный с борта космического корабля «Восход» в октябре 1964 года
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Фото: Getty Images/Gamma-Keystone/Keystone-France
Советский «Луноход-1» — первый в мире планетоход, успешно работавший на Луне
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Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
Эксперимент «Планария» — исследование влияния невесомости на процессы регенерации у биообъектов. В этих контейнерах плоские черви-планарии путешествовали в космос
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Фото: Getty Images/Sovfoto/Universal Images
«Салют-1» — первая советская орбитальная космическая станция, запущенная в 1971 году
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