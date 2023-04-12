Звездный путь: как СССР осваивал космос

12 апреля Россия отмечает День космонавтики — 62 года назад советский космонавт впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Ученый Константин Циолковский — основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике. Как советские люди осваивали космос — в фотогалерее «Известий»