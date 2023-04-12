Финансовый консультант рассказала, как правильно копить деньги

Способность к накопительству — одна из основных черт финансово грамотного человека, считает сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. Эксперт рассказала «Известиям», как научиться копить деньги.

«В отличие от тех, кто привык жить от зарплаты до зарплаты, у людей, формирующих накопления, гораздо больше шансов решить свои финансовые задачи. При этом очень важно разграничить такие понятия, как накопления и лишения, экономия. Откладывая часть средств, вам совершенно не обязательно погружаться в синдром отложенной жизни. Вы вполне можете выбрать себе комфортный процент и ежемесячно откладывать его без ущерба для качества жизни», — отметила Волкова.

Финансовый консультант назвала несколько принципов накопительства, которые помогут не просто откладывать средства, но и достичь желаемых результатов.

Во-первых, необходимо определить финансовые цели.

«Прежде всего, важно понять, под какие глобальные задачи вам нужно копить. Это может быть покупка автомобиля, квартиры, сбережения под поездку в отпуск или на другие жизненные приоритеты. Зная свои цели, вы будете более мотивированы и сфокусированы на накоплениях», — объяснила инвестор.

Во-вторых, нужно составить бюджет. Она подчеркнула, что это важный шаг для контроля финансов.

«Запишите свои доходы и расходы, чтобы понять, сколько денег вы можете отложить каждый месяц, не лишая себя привычных радостей. Рассмотрите возможность сократить эмоциональные траты и повысить свои доходы, чтобы увеличить сумму накоплений», — посоветовала Волкова.

В-третьих, следует выбрать подходящий метод накопления. По словам эксперта, есть множество вариантов. Она привела в пример три метода:

классический метод: необходимо каждый месяц откладывать определенную сумму на отдельный счет или в копилку, чаще всего речь идет о 10%;

метод 50/30/20, где 50% от дохода идет на обязательные расходы, 30% — на развлечения и покупки, 20% — на накопления;

приоритетное накопление: нужно откладывать определенную сумму сразу после получения зарплаты, а остальное использовать на текущие расходы.

В-четвертых, стоит автоматизировать процесс накопления.

«Это позволит существенно облегчить процесс и увеличить вероятность успеха. Настройте автоматический перевод суммы на ваш сберегательный счет после получения зарплаты. Таким образом, вы избежите соблазна потратить деньги и будете копить регулярно», — рекомендовала инвестор.

Кроме того, Волкова посоветовала инвестировать сбережения.

«Таким образом, вы заставите деньги не просто «лежать на полке», но и работать вам во благо. Инвестируя деньги, вы можете рассчитывать на дополнительный доход в виде процентов, дивидендов или капитализации. Рассмотрите возможность инвестирования в акции, облигации, недвижимость или другие инструменты, которые могут увеличить ваш капитал», — сказала эксперт.

При этом эксперт подчеркнула, что нужно помнить, что все инвестиции сопряжены с рисками, поэтому важно изучить рынок и выбирать надежные инвестиционные инструменты.

«Следуя этим принципам, вы сможете научиться правильно копить деньги и приблизите к своей финансовой мечте. Главное — быть последовательным и терпеливым в своих усилиях, и результат не заставит себя ждать», — заключила эксперт.

Ранее, 9 апреля, Волкова рассказала, что постановка финансовых целей помогает понять, какой результат планируется получить, а также позволяет правильно расставлять приоритеты. По ее словам, определение таких целей поможет избежать непредвиденных трат или покупок, сделанных в эмоциональном порыве.