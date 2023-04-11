В Кремле прокомментировали возможность разблокировки Twitter в РФ

В сервисе микроблогов Twitter много материалов, не отвечающих требованиям законодательства России, но решение о возможности разблокировки принимает Роскомнадзор. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С этим вопросом нужно обращаться в компетентное ведомство — Роскомнадзор», — цитирует его ТАСС.

По его словам, именно сотрудники ведомства примут соответствующее решение, если информация на платформе соответствует законам РФ.

«Пока же есть большое число материалов, которые требованиям не удовлетворяют», — заключил он.

Ранее во вторник в ведомстве заявили, что оснований для снятия ограничений с Twitter нет. Платформа не удалила 1,3 тыс. запрещенных в РФ материалов.

В РКН добавили, что россияне не испытывают недостатка информации благодаря «популярным социальным сервисам».

В России доступ к платформе ограничили 24 февраля 2022 года.

В апреле 2023 года соцсеть сняла запрет и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом. В Госдуме считают, что Twitter поможет донести позицию России западной аудитории.