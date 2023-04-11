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Освобожденный из плена ВСУ военный рассказал о пытках гвоздодером

Вернувшийся из украинского плена военный заявил о пытках гвоздодером
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские военные пытают российских военнопленных при помощи гвоздодера. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал «Известиям» Александр, военнослужащий ВС РФ, вернувшийся из плена.

«Три дня кряду гвоздодером, это жуткая история. <...> Представляете, вас бьют пока сознание не потеряешь», — заявил он.

Боец отметил, что его избивали гвоздодером тщательно и больно.

«Там были и нормальные люди, и очень дурацкие. Попросил охранника: «Выкиньте к черту этот гвоздодер, а иначе мне руки, ноги отобьют», — сообщил военный.

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Ранее в этот день на аэродром Чкаловский в Московской области прибыл самолет с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена. Бойцов доставили в Москву для лечения и прохождения реабилитации.

Тогда же в Минобороны сообщили о возвращении 106 пленных. Они доставлены самолетами в Москву для прохождения необходимого курса лечения. Известно, что реабилитация будет проходить в медицинских учреждениях военного ведомства.

Оборонное ведомство показало кадры с российскими военными, вернувшимися из украинского плена. Их доставляют на автобусах в сопровождении полицейских машин и скорой помощи. По прибытии им выдают пакеты с одеждой. Почти все на кадрах запечатлены с телефоном — они впервые за долгое время звонят своим близким.

8 апреля омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Украина затягивает процесс обмена пленными с республикой. По ее словам, точную дату и число участников следующего обмена назвать трудно.

3 апреля стало известно, что в конце марта Москва передала Киеву пятерых раненых украинских военных.

До этого, 31 марта, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что власти Украины срывают очередной этап обмена военнопленными. Она пояснила, что прошло уже три недели с тех пор, как Москва получила заверение украинской стороны в том, что 70 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. По ее словам, в списке уже 133 фамилии, однако Киев сохраняет молчание.

Тогда же глава управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военных, оказавшихся в плену на Украине, подвергались пыткам и жестокому обращению.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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