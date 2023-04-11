Реклама
Прямой эфир
Мир
Forbes сообщил о возможном прекращении сотрудничества ОАЭ и США
Общество
Вулканолог исключил мощные извержения Шивелуча в ближайшие десятилетия
Мир
Эксперт оценил значение предстоящего визита в Европу для Байдена
Экономика
Стоимость биткоина превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года
Мир
В МИД Белоруссии раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН
Наука и техника
В России разработали систему аварийного оповещения для малой авиации
Здоровье
Гастроэнтеролог посоветовал съедать не более 3–4 яиц в день в Пасху
Мир
В Ливии понадеялись на укрепление связей с Россией
Общество
Извержение Шивелуча спровоцировало сильнейший пеплопад за 60 лет
Общество
Электроснабжение в двух поселках Камчатки нарушено из-за пеплопада
Общество
Спасатели выдвинулись в присыпанный пеплом Усть-Камчатский район
Мир
WP узнала о сомнениях США в успехе контрнаступления Украины
Мир
Экс-аналитик ЦРУ назвал утечку документов Пентагона делом рук «диссидента»

Названы регионы с самой высокой средней зарплатой для студентов

Исследование: самую высокую зарплату для студентов предлагают в Якутии
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля вакансий для студентов и стажеров увеличилась в 2,5 раза за два года, следует из результатов исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Текст имеется в распоряжении «Известий».

Аналитики подчеркнули, что хотя существенный прирост стажерских вакансий и вакансий для студентов наблюдается с осени 2022 года, однако доля таких предложений от общего числа активных вакансий начала быстро увеличиваться еще с 2021 года. При этом если в 2021 году всплеск активности найма пришелся на летний период, то в 2022 рост наблюдался осенью и особенно в декабре — большое количество высокооплачиваемых стажировок открылось именно в этом месяце.

Кроме того, если в 2021 году почти половина вакансий (45%) из данной категории размещалась в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, то теперь и остальные регионы активно включились в наем студентов: в 2022 году на эти же три области пришлось всего 29% от всех предложений стажировок и работы для студентов.

Лидерами по темпу роста в этом сегменте оказались Омская и Ростовская области. Наблюдается рост числа стажировок в Челябинской области. Ощутимый рост наблюдается в Республике Башкортостан и Республике Татарстан, а также в Новосибирской и Свердловской областях.

Работодатели готовы платить студентам и стажерам всё больше: среднее и медианное значения уровня заработной платы растут, начиная с 2021 года, отмечается в исследовании. Если в начале 2021 года среднее значение в разделе «Работа для студентов / стажировки» составляло около 42 тыс. рублей, а медианное — примерно 38 тыс., то к концу 2022-го они оказались уже на уровне 60 тыс. рублей.

Среди всех российских регионов самая высокая медианная зарплата в разделе «Работа для студентов / стажировки» на данный момент — в Республике Сахе (Якутия): около 66 тыс. рублей; самые низкие зарплатные предложения — в Республике Ингушетия: там студентам могут рассчитывать в среднем на 25 тыс. рублей.

При поиске стажеров работодатели не обращают внимания на уровень образования — лидируют вакансии с указанием «Любое» (93%). Также не имеет значения опыт работы — это отмечено в 73% стажерских вакансий за последний год. Интересно, что в сфере стажировок и работы для студентов есть и вакансии с требованиями к опыту от двух лет и выше, что противоречит логике.

Среди самых распространенных видов графика работы на период стажировки — полный рабочий день, сменный и свободный график: в совокупности это около 80% вакансий. Причем полный рабочий день и сменный график постепенно теряют актуальность, в то время как предложений со свободным графиком становится всё больше.

Самые популярные профессии из категории стажировок — это курьеры разного типа, продавцы и менеджеры по продажам.

Скиллы тока: почему навыки общения ценят не меньше диплома
Эксперты рассказали, какие качества и черты характера помогут стать начальником

4 апреля стало известно из результатов опроса, что в России о смене сферы деятельности задумывается 21% профессионалов. 46% опрошенных собираются строить карьеру традиционным образом, развиваясь вертикально, 25% отметили, что желают развиваться в рамках своей профессии горизонтально, о желании сменить карьеру заявил 21% участников опроса, 8% отметили, что планируют работать на себя.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023