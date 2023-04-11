Названы регионы с самой высокой средней зарплатой для студентов

Доля вакансий для студентов и стажеров увеличилась в 2,5 раза за два года, следует из результатов исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Текст имеется в распоряжении «Известий».

Аналитики подчеркнули, что хотя существенный прирост стажерских вакансий и вакансий для студентов наблюдается с осени 2022 года, однако доля таких предложений от общего числа активных вакансий начала быстро увеличиваться еще с 2021 года. При этом если в 2021 году всплеск активности найма пришелся на летний период, то в 2022 рост наблюдался осенью и особенно в декабре — большое количество высокооплачиваемых стажировок открылось именно в этом месяце.

Кроме того, если в 2021 году почти половина вакансий (45%) из данной категории размещалась в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, то теперь и остальные регионы активно включились в наем студентов: в 2022 году на эти же три области пришлось всего 29% от всех предложений стажировок и работы для студентов.

Лидерами по темпу роста в этом сегменте оказались Омская и Ростовская области. Наблюдается рост числа стажировок в Челябинской области. Ощутимый рост наблюдается в Республике Башкортостан и Республике Татарстан, а также в Новосибирской и Свердловской областях.

Работодатели готовы платить студентам и стажерам всё больше: среднее и медианное значения уровня заработной платы растут, начиная с 2021 года, отмечается в исследовании. Если в начале 2021 года среднее значение в разделе «Работа для студентов / стажировки» составляло около 42 тыс. рублей, а медианное — примерно 38 тыс., то к концу 2022-го они оказались уже на уровне 60 тыс. рублей.

Среди всех российских регионов самая высокая медианная зарплата в разделе «Работа для студентов / стажировки» на данный момент — в Республике Сахе (Якутия): около 66 тыс. рублей; самые низкие зарплатные предложения — в Республике Ингушетия: там студентам могут рассчитывать в среднем на 25 тыс. рублей.

При поиске стажеров работодатели не обращают внимания на уровень образования — лидируют вакансии с указанием «Любое» (93%). Также не имеет значения опыт работы — это отмечено в 73% стажерских вакансий за последний год. Интересно, что в сфере стажировок и работы для студентов есть и вакансии с требованиями к опыту от двух лет и выше, что противоречит логике.

Среди самых распространенных видов графика работы на период стажировки — полный рабочий день, сменный и свободный график: в совокупности это около 80% вакансий. Причем полный рабочий день и сменный график постепенно теряют актуальность, в то время как предложений со свободным графиком становится всё больше.

Самые популярные профессии из категории стажировок — это курьеры разного типа, продавцы и менеджеры по продажам.

4 апреля стало известно из результатов опроса, что в России о смене сферы деятельности задумывается 21% профессионалов. 46% опрошенных собираются строить карьеру традиционным образом, развиваясь вертикально, 25% отметили, что желают развиваться в рамках своей профессии горизонтально, о желании сменить карьеру заявил 21% участников опроса, 8% отметили, что планируют работать на себя.