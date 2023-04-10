Житель Челябинска зарезал 17-летнего геймера после ссоры в соцсетях

В Челябинске задержан местный житель, который зарезал 17-летнего оппонента по компьютерной игре после ссоры в соцсетях. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«Оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области задержан 20-летний местный житель, который в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, ставшее причиной смерти», — говорится в сообщении.

Убийство случилось накануне вечером у торгово-развлекательного центра «Космос». По версии следствия, молодые люди решили устроить «стрелку» у ТЦ после конфликта в соцсетях. Предположительно, погибший подросток оскорбил с фейкового аккаунта знакомого, с которым прежде познакомился в компьютерном клубе.

Конструктивного разговора между геймерами не получилось и завязалась драка. В ходе нее задержанный два раза ударил подростка ножом. От полученных ранений тот скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В скором времени игроку изберут меру пресечения и предъявят обвинения.

Ранее в понедельник в СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела после убийства подростком 83-летнего сожителя своей бабушки. Убийство произошло 7 апреля в одном из частных домов Прокопьевска в Кемеровской области. 16-летний подросток набросился с ножом на мужчину после отказа дать ему денег. После этого он похитил 11 тыс. рублей и отправился к соседям, которым рассказал о случившемся.