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Военный эксперт назвал способ сорвать контрнаступление ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, нужно нанести упреждающий удар
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Для того чтобы сорвать планируемое Вооруженными силами Украины контрнаступление, Российская армия должна нанести упреждающий авиаудар, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он заявил в понедельник, 10 апреля, в беседе с «Известиями».

Как отметил специалист, контрнаступление должно произойти примерно к концу апреля – началу мая.

«Погода сейчас установилась, еще недели две — и всё подсохнет. Натовская техника колесная очень капризная, да и гусеничная тоже. <...> Оружие, которое им сейчас дают, — они стараются его не использовать. Артиллерию натовскую тоже сейчас оттянули подальше. Танки — «Леопарды» (Leopard) и «Челленджеры» (Challenger) — тоже не появляются. В основном это советские орудия», — подчеркнул Дандыкин, добавив, что этот «кулак» западной техники готовится ВСУ именно для наступления.

При этом эксперт заметил, что оборона, созданная ВС РФ сейчас активная и глубоко эшелонированная — противник должен в ней увязнуть.

«Но бои будут очень серьезные и жесткие, все говорят, что для них это последний шанс — ну да, наверное, больше у них людских ресурсов не хватит. Для нас же весь вопрос в том, чтобы узнать, когда выдвинуться на позиции — это примерно 50–70 км. Определиться, нанести упреждающий удар авиацией. Мы давно уже ракетных атак не предпринимали. Скорее всего, готовим определенный запас ракет и артиллерии», — выразил мнение Дандыкин.

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Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов счел маловероятным контрнаступление ВСУ со стороны Запорожья в ближайшие дни, поскольку в регионе ожидаются дожди. По его словам, Киев продолжает накапливать силы, а Москва — готовится к обороне.

Ранее, 7 апреля, Рогов заявил, что план контрнаступления ВСУ курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Так Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

5 апреля Рогов сообщил, что ВСУ завершили подготовку к наступлению в Запорожской области.

Говоря о локации запланированного контрнаступления, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин 2 апреля также предположил, что контрнаступление ВСУ будет проходить в Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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