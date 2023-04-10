Военный эксперт назвал способ сорвать контрнаступление ВСУ
Для того чтобы сорвать планируемое Вооруженными силами Украины контрнаступление, Российская армия должна нанести упреждающий авиаудар, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он заявил в понедельник, 10 апреля, в беседе с «Известиями».
Как отметил специалист, контрнаступление должно произойти примерно к концу апреля – началу мая.
«Погода сейчас установилась, еще недели две — и всё подсохнет. Натовская техника колесная очень капризная, да и гусеничная тоже. <...> Оружие, которое им сейчас дают, — они стараются его не использовать. Артиллерию натовскую тоже сейчас оттянули подальше. Танки — «Леопарды» (Leopard) и «Челленджеры» (Challenger) — тоже не появляются. В основном это советские орудия», — подчеркнул Дандыкин, добавив, что этот «кулак» западной техники готовится ВСУ именно для наступления.
При этом эксперт заметил, что оборона, созданная ВС РФ сейчас активная и глубоко эшелонированная — противник должен в ней увязнуть.
«Но бои будут очень серьезные и жесткие, все говорят, что для них это последний шанс — ну да, наверное, больше у них людских ресурсов не хватит. Для нас же весь вопрос в том, чтобы узнать, когда выдвинуться на позиции — это примерно 50–70 км. Определиться, нанести упреждающий удар авиацией. Мы давно уже ракетных атак не предпринимали. Скорее всего, готовим определенный запас ракет и артиллерии», — выразил мнение Дандыкин.
Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов счел маловероятным контрнаступление ВСУ со стороны Запорожья в ближайшие дни, поскольку в регионе ожидаются дожди. По его словам, Киев продолжает накапливать силы, а Москва — готовится к обороне.
Ранее, 7 апреля, Рогов заявил, что план контрнаступления ВСУ курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.
Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Так Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.
5 апреля Рогов сообщил, что ВСУ завершили подготовку к наступлению в Запорожской области.
Говоря о локации запланированного контрнаступления, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин 2 апреля также предположил, что контрнаступление ВСУ будет проходить в Запорожской области.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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