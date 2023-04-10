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Рогов счел маловероятным наступление ВСУ в Запорожской области в ближайшее время

Рогов: наступление ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни маловероятно из-за погоды
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать наступление в Запорожской области в ближайшие дни маловероятны, так как в регионе ожидаются дожди. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно — просто увязнешь в грязи», — сказал он ТАСС.

По словам Рогова, Киев продолжает накапливать силы, а Москва — готовится к обороне.

Он добавил, что российские войска время от времени наносят прицельные удары.

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