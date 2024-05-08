Парад Победы 9 Мая 2024: как попасть, где посмотреть танки и воздушную часть

Ежегодно 9 Мая в Москве проходит Парад Победы, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. И 2024 год не станет исключением: в честь 79-й годовщины памятного события по Красной площади вновь пройдут строем военнослужащие и колонны военной техники. «Известия» рассказывают, кого приглашают воочию наблюдать за шествием и откуда еще можно посмотреть Парад Победы.

Как попасть на Парад Победы 2024 в Москве 9 мая

Торжественное мероприятие всегда проходит на Красной площади. Но попасть туда можно только с билетом на руках. Купить его нигде нельзя: пригласительные выдают только ветеранам, их родственникам, высокопоставленным гостям и представителям СМИ. Билеты распределяют организаторы за несколько месяцев до Парада Победы. Всего на трибунах около 1,5–2 тыс. мест.

Где смотреть Парад Победы 9 Мая

Традиционно трансляцию шествия ведут федеральные телеканалы, а также множество интернет-порталов. Зрителям предоставляется возможность увидеть самые яркие кадры события — лица военнослужащих, детали военной техники, реакцию ветеранов. Парад откроется с самых разных ракурсов благодаря видам с квадрокоптеров и камер, установленных на танках и вертолетах.

Маршрут Парада Победы 9 Мая в Москве

Обычно от Красной площади с Нижних Мневников колонна движется по Звенигородскому шоссе и сворачивает на Садовом кольце. Далее техника проходит по Тверской-Ямской улице и следует по Тверской, где запланирована остановка.

Возвращается техника через Кремлевскую набережную, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, c поворотом на Садовое кольцо и Звенигородское шоссе.

На время шествия в столице перекрывают движение на многих улицах. Так, закрывается для пешеходов и автотранспорта Тверская от Пушкинской до Манежной площади вместе c соседними переулками.Не получится пройти и на Кремлевскую набережную.

Где смотреть Парад Победы 2024

Несмотря на то что на Красную площадь попадут только приглашенные, жители и гости столицы могут увидеть парад из разных точек города. Отличный обзор на главную площадь открывается из окон гостиниц «Националь», Four Seasons Hotel Moscow, The Ritz-Carlton. Кроме того, на Тверской можно арендовать апартаменты и насладиться видом с балкона.

Колонну техники будет видно в начале Тверской-Ямской улицы. Многие зрители собираются на Софийской набережной, занимая места с самого утра. Самое эффектное зрелище, по признаниям знатоков, открывается у воды.

Одними из лучших точек обзора считаются угол Новинского бульвара и Нового Арбата, а также Садово-Кудринская площадь. Выстраиваются зрители и на Садовом кольце, вдоль улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе, в районе Музея Булгакова.

Также есть несколько точек, с которых открывается впечатляющий вид на пролет авиатехники. В числе лучших площадок для обзора — Большая Садовая улица, Кутузовский проспект, Белая площадь, Петровский парк в районе станции метро «Динамо», Румянцево, Раушская набережная.