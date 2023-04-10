В Кремле не исключили слежку США за Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 10 апреля, не исключил, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Так он прокомментировал журналистам заявление телеканала CNN о том, что утечка документов Пентагона подтвердила факт слежки Вашингтоном за украинским лидером.

По словам пресс-секретаря президента РФ, утечки документов Пентагона «достаточно интересные», их изучают и широко обсуждают.

«То, что США за разными главами государств, особенно в европейских столицах, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало, вызывало разные скандальные ситуации, это всё легко вспомнить. Поэтому этого нельзя исключать», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».

Ранее в этот же день директор Института стран СНГ в Севастополе капитан 1-го ранга в запасе Сергей Горбачев также прокомментировал данные CNN об утечках документов Пентагона. По его мнению, Зеленский полностью контролируется США, сама постановка вопроса о шпионаже за ним с их стороны неуместна.

9 апреля CNN сообщил, что США шпионят за дружественными странами, включая Украину, Израиль и Южную Корею. Отмечалось, что Вашингтон собирал информацию о недостатках вооружения Украины, противовоздушной обороне (ПВО), а также численности батальонов. Как сообщил телеканал, это подтверждают некоторые подлинные секретные документы Пентагона (штаб-квартиры министерства обороны США), утечка которых произошла в Сеть ранее.

По словам источника телеканала, в связи с утечкой информации Украина изменила некоторые военные планы.

До этого, 7 апреля, газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети. Позже минюст США начал расследование по этому делу.

8 апреля американская газета написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.