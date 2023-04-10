Реклама
Прямой эфир
Политика
Сенатор Бондарев счел обреченным на провал возможное контрнаступление Украины
Мир
В Минске началась встреча Лукашенко и Шойгу
Мир
Политический аналитик Асафов предрек усиление слежки за Зеленским со стороны США
Общество
Глава ЦБ Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий в цифровых рублях
Мир
Песков прокомментировал идею о пасхальном перемирии с Украиной
Наука и техника
«Хаббл» обнаружил создающую «звездный след» убегающую черную дыру
Политика
Песков назвал прерогативой регионов решения о проведении парадов в День Победы
Политика
В ГД допустили запутывание следов со стороны Украины после утечки данных США
Происшествия
Схрон с боеприпасами обнаружен в Херсонской области
Интернет и технологии
Депутат Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России
Политика
Путин обсудил с президентом Киргизии вопросы экономического сотрудничества
Армия
Рогов счел маловероятным наступление ВСУ в Запорожской области в ближайшее время
Армия
Ракетчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении

В Кремле не исключили слежку США за Зеленским

Пресс-секретарь президента Песков назвал утечки из Пентагона достаточно интересными
0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 10 апреля, не исключил, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Так он прокомментировал журналистам заявление телеканала CNN о том, что утечка документов Пентагона подтвердила факт слежки Вашингтоном за украинским лидером.

По словам пресс-секретаря президента РФ, утечки документов Пентагона «достаточно интересные», их изучают и широко обсуждают.

«То, что США за разными главами государств, особенно в европейских столицах, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало, вызывало разные скандальные ситуации, это всё легко вспомнить. Поэтому этого нельзя исключать», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».

Два шага назад: как меняется риторика про украинский кризис в США
Американские политические элиты по-разному смотрят на будущее конфликта

Ранее в этот же день директор Института стран СНГ в Севастополе капитан 1-го ранга в запасе Сергей Горбачев также прокомментировал данные CNN об утечках документов Пентагона. По его мнению, Зеленский полностью контролируется США, сама постановка вопроса о шпионаже за ним с их стороны неуместна.

9 апреля CNN сообщил, что США шпионят за дружественными странами, включая Украину, Израиль и Южную Корею. Отмечалось, что Вашингтон собирал информацию о недостатках вооружения Украины, противовоздушной обороне (ПВО), а также численности батальонов. Как сообщил телеканал, это подтверждают некоторые подлинные секретные документы Пентагона (штаб-квартиры министерства обороны США), утечка которых произошла в Сеть ранее.

По словам источника телеканала, в связи с утечкой информации Украина изменила некоторые военные планы.

До этого, 7 апреля, газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети. Позже минюст США начал расследование по этому делу.

8 апреля американская газета написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023