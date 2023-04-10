Эксперт заявил о полном контроле США над Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский полностью контролируется Соединенными Штатами Америки, сама постановка вопроса о шпионаже за ним с их стороны неуместна. Такое мнение высказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга в запасе Сергей Горбачев, в понедельник, 10 апреля.

Он прокомментировал ранее появившееся сообщение телеканала CNN о том, что США шпионили за Зеленским.

«Постановка вопроса о «шпионаже» в отношении Зеленского неуместна. Шпионаж делается тайно и с какими-то намерениями, а здесь речь идет о полном контроле и управлении фигуранта из Вашингтона. Этот человек полностью управляется, что там шпионить?» — сказал «РИА Новости» Горбачев.

По его словам, Зеленскому даются Вашингтоном задания, а затем просто контролируется ход их исполнения. При этом, по мнению эксперта, украинский лидер, «как человек творческий», иногда может вносить какие-то нюансы в определенные операции от себя.

«Он может допускать какие-то экспромты, которые, по мнению американцев, могут выпадать из контекста ситуации <…> в той или иной операции. Тогда по этому поводу могут возникать такие обстоятельства. С точки зрения радиотехнического, визуального, контактного контроля — то, что это существует в отношении офиса Зеленского и него лично, в этом нет сомнений», — отметил Горбачев.

Накануне, 9 апреля, телеканал CNN сообщил, что США шпионят за дружественными странами, включая Украину, Израиль и Южную Корею. Отмечалось, что Вашингтон собирал информацию о недостатках вооружения Украины, противовоздушной обороне (ПВО), а также численности батальонов. Как сообщил телеканал, это подтверждают некоторые подлинные секретные документы Пентагона (штаб-квартиры министерства обороны США), утечка которых произошла в сеть ранее.

По словам источника CNN, в связи с утечкой информации Украина изменила некоторые военные планы.

7 апреля газета The New York Times (NYT) сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети. Позже минюст США начал расследование по этому делу.

8 апреля NYT написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в воскресенье, 9 апреля, сообщила, что министерство обороны предприняло «межведомственные усилия» для оценки последствий утечки данных.