CNN сообщил о шпионаже США за Украиной

США шпионят за дружественными странами, включая Украину, Израиль и Южную Корею. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки собирали информацию о недостатках вооружения Украины, противовоздушной обороне (ПВО), а также численности батальонов. Как сообщил телеканал, это подтверждают некоторые подлинные секретные документы Пентагона (штаб-квартиры министерства обороны США), утечка которых произошла в сеть ранее.

По словам источника CNN, в связи с утечкой информации Украина изменила некоторые военные планы.

Кроме того, некоторые из документов раскрывают то, что США якобы прослушивали планы Министерства обороны России, в основном через перехваченные сообщения и людей.

7 апреля газета The New York Times (NYT) сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети. Позже минюст США начал расследование по этому делу.

8 апреля NYT написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в воскресенье, 9 апреля, сообщила, что министерство обороны предприняло «межведомственные усилия» для оценки последствий утечки данных.

В этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал утечку секретной информации о предположительном контрнаступлении Украины и выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт.