CNN заявил об изменении военных планов Украины из-за утечки разведданных

Украина уже внесла изменения в свои военные планы из-за утечки документов Пентагона. Об этом сообщил 9 апреля телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к администрации украинского президента.

«Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки», — приводятся слова информатора в публикации.

Как уточняется, распространенные материалы проливают свет на ключевые недостатки в украинском вооружении, противовоздушной обороне, размерах и готовности батальонов в момент подготовки боевиков к контрнаступлению.

Ранее, 7 апреля, газета The New York Times (NYT) сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter.

Позже минюст США начал расследование по этому делу. Часть важных документов была подготовлена зимой для американского генералитета.

8 апреля NYT написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось