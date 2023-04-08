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Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма является безрезультативным вариантом и для Киева, и для всего мира. Об этом сообщило издание «Укринформ» в пятницу, 7 апреля.

Зеленский подчеркнул, что уверен в том, что полуостров вернется в состав Украины, потому что «это нужно для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН».

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6 апреля заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой по вопросу Крыма, если украинские военные дойдут до границ полуострова.

В тот же день советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинская армия не сможет занять Крым, потому что она не готова к наступлению ввиду эшелонированной обороны. Провальным окажется в том числе вариант с морским десантом: Киеву нечем его осуществить, заметил Гагин.

В конце февраля Зеленский заявил, что украинские силы готовы «морально и технически» к захвату Крыма.

10 марта советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сказал, что Украина планирует устроить в Крыму «горячий сезон». Он также сообщил о планах провести «сезон свободы», который привлечет внимание к странам с «нестабильными» политическими режимами.

На это депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Михаила Подоляка ждет в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры», где он сполна ответит за свои угрозы устроить жителям Крыма «горячий сезон».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Крым, как и Донбасс, является субъектом Российской Федерации и безопасность региона обеспечена надежно.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

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