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В РФ появится информационная лента о развитии российско-китайских отношений

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Фото: ТАSS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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В РФ впервые появится информационная лента, посвященная двустороннему сотрудничеству России и Китая. Соглашение о ее создании заключили директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов и исполнительный директор Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юлия Капранова.

В повестку войдут вопросы двусторонних отношений, экономика, политика и гуманитарное сотрудничество. Формировать ее будет команда Российско-китайского комитета дружбы. В нее войдут политик и предприниматель Борис Титов, востоковед Юрий Тавровский, основатель Volga Group Геннадий Тимченко, режиссер Федор Бондарчук, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, основатель En+Group Олег Дерипаска, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова и др.

«Соглашение с одним из крупнейших новостных агрегаторов СМИ2, безусловно, усилит информационную поддержку двусторонних отношений и позволит совместно формировать общественное мнение», — прокомментировал создание информационной ленты зампред части РФ Российско-китайского комитета дружбы Виктор Звагельский.

Он также отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, и состоявшийся с 20 по 22 марта визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву подтверждает курс на сотрудничество в ключевых сферах. Звагельский добавил, что комитет ежегодно проводит несколько сотен мероприятий и выразил желание привлечь к его работе экспертов, предпринимателей и общественных деятелей для расширения контактов России и Китая.

В свою очередь Белоусов указал, что объединение российских и китайских диджитал-решений позволит поддерживать ровный информационный фон взаимодействия двух стран.

«Наш новостной агрегатор уже долгое время надежный партнер высокотехнологичных коллег из Китая. СМИ2 активно сотрудничает с телекоммуникационными компаниями КНР, и мы рады стать информационными амбассадорами Российско-китайского комитета дружбы», — сказал он.

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Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Борт с председателем КНР приземлился в столичном аэропорту Внуково-2, его встретил огромный кортеж из машин. В этот же день была опубликована статья китайского лидера, в которой он сказал, что его визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира.

После переговоров с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

Переговоры глав двух государств проходили 20 и 21 марта.

Позже, 4 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал первую поездку за границу после переизбрания на должность главы Китая Си Цзиньпина важнейшей вехой в современной истории российско-китайских отношений. Он добавил, что это свидетельство беспрецедентного уровня и особого характера двустороннего взаимодействия.

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