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9 апреля — День войск противовоздушной обороны: история и традиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России во второе воскресенье апреля отмечают День войск противовоздушной обороны (ПВО) — праздник сухопутных войск, обеспечивающих защиту объектов гражданской или военной инфраструктуры от нападения с воздуха. В 2023 году торжество приходится на 9 апреля. «Известия» рассказывают об истории и традициях праздника.

День войск ПВО – 2023: история праздника

Датой создания войск ПВО можно считать 8 декабря 1914 года — именно тогда вступил в силу указ, в соответствии с которым была организована воздушная оборона Петрограда. Тогда в арсенале российских войск были лишь пулеметы и полевые пушки, но подразделение быстро развивалось и пополняло вооружения.

В годы Великой Отечественной войны войска ПВО показали себя во всей красе. Авиация врага несла внушительные потери на Курской дуге, над Москвой и Ленинградом. Многие военные удостоились наград и званий, а сами средства ПВО стали пополняться и совершенствоваться.

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В 1975 году заслуги войск ПВО отметили на государственном уровне — указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года был учрежден праздник День войск ПВО. Первоначально его отмечали 11 апреля, но с с 1980 года его стали отмечать во второе воскресенье апреля.

У войск авиации противовоздушной обороны при этом есть собственная знаменательная дата 22 января, традиции которой осветили «Известия» в специальном материале.

День войск ПВО – 2023: традиции

Праздник является общим для всех военнослужащих сухопутных подразделений ПВО, а также диспетчеров, разработчиков и производителей средств соответствующей техники, курсантов. В знаменательный день в местах дислокации войск проходят торжественные мероприятия, включающие в себя награждение лучших бойцов и представление их к более высоким званиям. К празднованиям присоединяются ветераны подразделений, и все вместе военные почитают память сослуживцев и возлагают цветы к мемориалам.

По случаю торжества СМИ показывают кадры работы войск ПВО и рассказывают о боевых задачах, которые они выполняют.

30 марта в России отмечали День войск ракетно-космической обороны РФ — еще один праздник специалистов, обеспечивающих безопасность территории страны. «Известия» познакомили читателей с историей и традициями праздника.

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