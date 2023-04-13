Расчетное время

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Юрист Юрий Суродеев — о том, как в условиях санкций налаживают трансграничные платежи и что еще предстоит сделать в этой сфере
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Вопрос о создании альтернативы существующей системе международных расчетов с использованием корреспондентских счетов банков и SWIFT в России обсуждается давно. Одним из таких решений выступает Система передачи финансовых сообщений, которую Центробанк развивает с 2014 года. СПФС — это канал для передачи в электронном виде информации о переводе денежных средств как внутри страны, так и за рубежом. И эту систему по поручению ЦБ РФ с 1 октября 2023 года должны использовать все банки для операций на территории России.

Из-за санкций трансграничные расчеты с использованием корреспондентских счетов крупнейших банков осложнились, а зачастую вообще стали невозможны. Поэтому необходимо максимально содействовать развитию международного платежного бизнеса с прицелом на банки второй и третьей сотни по объемам активов. Они не находятся в прямом поле зрения недружественных стран, но могут оказать существенную поддержку в проведении операций для малого и среднего бизнеса.

Важна и скорость, с которой российские игроки адаптируются к новым реалиям. В середине февраля 2023-го, спустя год после ввода санкций, Банк России анонсировал создание нового структурного подразделения — департамента организации международных расчетов. Предполагается, что он будет заниматься вопросами развития корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран и переходом на операции в национальных и цифровых валютах.

Помимо текущих санкционных осложнений в международных расчетах всегда остаются актуальные проблемы недостаточной прозрачности, высокой стоимости, низкой скорости, которые также необходимо решать здесь и сейчас. В этой связи выходом для России как раз могут быть цифровые валюты. В современном технологичном мире также важно уделять внимание развитию платежных блокчейн-платформ, расчетам в криптовалютах и мягких валютах, соблюдая при этом принципы национальной денежно-кредитной политики и финансовой стабильности. Ведь для их трансграничного использования, помимо решения технических вопросов и устранения рисков безопасности, понадобится тщательная проработка соответствующего регулирования, а это трудоемкий и зачастую длительный процесс.

Кроме цифровой валюты, среди других проектов в технологической плоскости — разработка специальных платежных механизмов для расчетов с иностранными партнерами, в том числе с возможным использованием клиринговых механизмов. Клиринг подразумевает, что контрагенты не пересылают друг другу деньги, а взаимозачитывают требования и обязательства.

Ограничения, с которыми столкнулась российская экономика, — по сути, дополнительный драйвер для того, чтобы использовать в международных операциях новые технологии. Так, о возможностях применять криптовалюты для трансграничных переводов в рамках экспериментального правового режима не раз говорила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Но трансграничные расчеты с использованием новых технологий должны, прежде всего, иметь соответствующие нормативную обвязку, включая наличие международных соглашений с заинтересованными странами. Они должны встроиться в единый механизм финансового рынка наименее безболезненно и наиболее эффективно. Быстрому и успешному развитию платежной инфраструктуры должны способствовать оперативные законодательные процессы, чтобы правовое поле было оплотом движения новых возможностей.

Автор — эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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