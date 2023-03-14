Число пострадавших при взрыве в Мелитополе увеличилось до двух
Неизвестные подорвали автомобиль в Мелитополе Запорожской области, пострадали два человека. Об этом 14 марта рассказал «Известиям» источник.
По его словам, взрыв легковушки произошел в 18.30 в районе Кировского рынка. Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы.
По его словам, автомобиль взорван в жилом районе города, где никакой военной инфраструктуры нет.
Этот теракт направлен в отношении мирного населения, заключил источник.
Ранее во вторник председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе. По предварительным данным, сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.
Ранее, 5 марта, Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе в Запорожской области. По его словам, около 19:30 мск в пригороде города сработала система ПВО.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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