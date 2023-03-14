В S8 Capital прокомментировали сообщения о возможной покупке активов Continental

S8 Capital рассматривает различные активы, представленные на рынке, которые могут быть привлекательными для холдинга, сообщили «Известиям» в пресс-службе S8 Capital. При этом там не подтвердили и не опровергли информацию СМИ о том, что холдинг заинтересован в приобретении активов Continental в России.

Накануне издание «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщило, что S8 Capital хочет приобрести российские активы Continental, в частности завод в Калуге. В немецкой компании не стали говорить о возможном покупателе и условиях сделки, но уточнили, что рассматривают различные стратегии по отношению к активам, в том числе контролируемый выход с рынка.

«Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, указанную в газете «Коммерсант». S8 Capital в данный момент рассматривает различные активы, представленные на рынке, которые могут быть привлекательными для холдинга, с целью покупки. Однако мы не комментируем сделки до момента их закрытия по причинам конфиденциальности», — подчеркнули в пресс-службе S8 Capital.

Ранее, 8 марта, стало известно, что немецкий производитель шин планирует покинуть российский рынок. Исполнительный директор Continental Николай Зетцер отметил, что 2022 год для производителя был сложный, выросли цены на сырье, энергоносители и логистику, что в результате повлияло на такое решение.

Еще в начале марта прошлого года компания заявила о приостановке производства и бизнеса в России. Так, речь шла о производстве шин и комплектующих на заводе в Калуге. Позже, в августе, калужский завод Continental возобновил работу.

Некоторые зарубежные компаний с февраля 2022-го приняли решение приостановить работу в РФ или уйти с российского рынка на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.