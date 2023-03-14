Украинские власти перебрасывают истребители и вертолеты на запорожское направление. Об этом 14 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского начал переброску авиации на запорожское направление», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что речь идет о боевой авиации, переданной странами Восточной Европы и вывезенной американцами из Афганистана.

Ранее, 10 марта, Рогов рассказал, что наступление подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к фатальным последствиям для украинской армии, что повлечет за собой крушение режима Зеленского.

8 марта Рогов указал, что наступление ВСУ может начаться только в случае соблюдения трех факторов. Это накопление группировки свыше 40 тыс. боевиков, достаточное количество бронетехники и появление листвы на деревьях в лесополосах.

До этого, 6 марта, он заявил о том, что Запорожская область готова сдержать возможное весеннее наступление украинских войск. Он также отметил, что для наступления войскам ВСУ необходимо собрать достаточную группировку войск, большое количество оружия и техники, а также дождаться установления сухой и теплой погоды.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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