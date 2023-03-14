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«Известия» побывали на фабрике по производству бронежилетов в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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В 2014 году в Донецкой Народной Республике (ДНР) были созданы предприятия военно-промышленного комплекса, которые обеспечивали Народную милицию самой необходимой продукцией. Но с началом СВО объемы ее выпуска пришлось экстренно наращивать. Зачастую производство разворачивается на предприятиях, которые до этого выпускали сугубо мирные товары. Корреспонденты «Известий» побывали на донецком предприятии, которое само разработало и наладило поставки бойцам бронежилетов.

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«Для меня самым важным отзывом на нашу работу стал визит матери одного из бойцов. Она пришла и поблагодарила нас за бронежилет, который спас жизнь ее сыну. Показала осколок артиллерийского снаряда, который он остановил. Даже не знаю, как она нас нашла: мы-то переход на военное производство совсем не афишируем», — рассказывает директор одного из донецких заводов.

Производство военной продукции на заводе стали разворачивать уже в начале мобилизации, которую в ДНР объявили в феврале 2022 года. Практически у каждого работника предприятия призвали родственников или друзей, многие ушли добровольцами.

Чуть позже с учетом массового применения противником противопехотных мин пришлось освоить производство снаряжения для саперов, а после появления у ВФУ высокоточного вооружения и уголковых отражателей и ложных позиций средств огневого поражения.

И очень важным, по словам директора завода, является то, что солдаты чувствуют участие и поддержку тех, кого они защищают. Поэтому в упаковки со снаряжением на заводе кладут детские письма: они не менее важны для тех, кто находится на линии боевого соприкосновения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мать бойца благодарила нас за бронежилет, спасший жизнь»

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