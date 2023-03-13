На северо-востоке Москвы загорелся бизнес-центр

В одном из бизнес-центров на северо-востоке Москвы 13 марта вспыхнул пожар.

По информации «Известий», из здания эвакуировали людей. Очевидцы сообщают о густом дыме.

На месте происшествия работают пожарные. Информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет.

Ранее в этот день пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Одинцове. Огонь распространился на площади 4,3 тыс. кв. м. Для тушения пожара были привлечены 25 единиц техники и 88 человек личного состава.