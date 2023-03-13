В Подмосковье пожарные ликвидировали открытое горение на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Одинцово. Об этом 13 марта рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 6:25 ликвидировано открытое горение. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — говорится в заявлении МЧС в Telegram-канале.

В ночь на понедельник в Одинцово загорелся склад. Огонь распространился на площади 4,3 тыс. кв. м.

Для тушения пожара привлечено 25 единиц техники, 88 человек личного состава.

По данным замеров, выброса вредных веществ в воздух не произошло.